БФС иска най-добрият в ЦСКА за български национал: ето от какво зависи

През изминалия сезон, за най-добър играч на ЦСКА беше обявен камерунският полузащитник Джеймс Ето'о. Той се представи страхотно по родните терени, като беше сред най-основните играчи в състава на Христо Янев. Според информация на колегите от "Sportal", сега Българският футболен съюз е изпратил запитване до ФИФА, с което иска да разбере дали Джеймс Ето'о може да стане национален състезател за България.

Джеймс Ето'о вече играе 5 години в България

Преди години от БФС отново пробваха да натурализират играч на родните грандове. Става въпрос за крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей, но тогава от ФИФА отказаха, защото футболистът беше играл за родната си Гана в Купата на Африка през 2017 г. В момента Джеймс Ето'о със сигурност изпълнява едно от условията, за да може да играе за националния отбор на България - халфът е бил част от роден клуб повече от 5 години. Най-голямата пречка, която се предвижда към този момент, е приятелската среща между Камерун и Уганда от преди година, в която Ето'о игра.

Още: ЦСКА е на ход: Съперникът на "червените" в Лига Европа се подсилва с футболист на палач на Левски

Контрола на Камерун може да извади Ето'о от сметките на БФС

Според правилата на ФИФА, ако футболист е играл за националния си отбор в среща, която е под егидата на ФИФА или е от световно или континентално първенство и сега иска да играе за друг тим, то той трябва да е бил на възраст до 21 години когато се е подвизавал за първата страна и да не е записал повече от 3 срещи за първия отбор. Ако ФИФА признае приятелската среща между Камерун и Уганда на 2 юни 2025 г. за своя, то Джеймс Ето'о няма да може да играе за България, тъй като по времето на контролата е бил на 24 години.

Още: Капитанът на ЦСКА: Искаме да върнем европейската еуфория в София и да стигнем възможно по-напред! (ВИДЕО)