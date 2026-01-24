Спорт:

Христо Янев посочи конкретната цел пред ЦСКА в Първа лига и успокои за един от новите

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, говори при завръщането на отбора в България след лагера в Турция.

“Много добра оценка, свършихме много добра работа. Времето бе с нас, изиграхме добри контроли и всичко беше така, както го планирахме. Винаги във всеки отбор има възможност даден футболист да си тръгне по всяко време. Групата, която слезе от самолета, е тази, с която ще работим. Ако има нещо, ще го съобщим”, започна Янев на летището в София. 

“Разбира се, че хвърляме и поглед върху противниците, но важното е да гледаме нашата работа, да следваме плана и да си свършим работата, когато започне първенството”, не скри той и коментира иситуацията с Джеймс Ето'о и Лумбард Делова, които са с изтичащи договори: “Разговарям ежедневно с тях, но моята работа е да тренирам футболистите на терена. И двамата са съсредоточени върху работата си на терена, а нашата работа е да подобрят формата си”.

“Отборът приема добре новите футболисти, те показват огромно желание първо да ни впечатлят с качествата си и второ с изпълнението на задачите. Ще се опитаме да ги приобщим възможно най-бързо към това, което предстои. Пиедраита има лек проблем в областта на бедрото, смяната беше превантивна, не е нищо сериозно, в следващите дни отново ще тренира с отбора", увери специалистът.

“На база историята, пето място никога не е било добро, на база старта на сезона, пето място е по-добро от това, което заварихме. Задачата е да играем в евротурнирите и ще играем именно в тази посока”, завърши Христо Янев.

Джем Юмеров
