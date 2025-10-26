Христо Янев след боя над Берое: Можем да бъдем много неприятен съперник

Треньорът на ЦСКА Христо Янев бе изключително доволен от победата на неговия тим над Берое в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Както е известно, „армейците“ изиграха страхотен двубой и спечелиха с категоричното 5:1. Наставникът на столичани сподели след края на срещата, че когато футболистите му съчетаят качествата си със страст „червените“ могат да бъдат много неприятен съперник.

Христо Янев допълни, че за ЦСКА е било много важно да спечели мача с Берое, тъй като по този начин играчите му трупат увереност и самочувствие. Той също така бе категоричен, че „армейците“ трябва да останат здраво стъпили на земята и да продължат да работят здраво.

„Целта ни е да постигнем резултати и да вдъхнем увереност на играчите“

„Напълно доволен съм. Поздравявам отбора. Показахме добър футбол, добра динамика, добри взаимодействия. Това е начинът, по който трябва да играе отборът, за да трупаме увереност и самочувствие. Непримиримостта на отбора беше ключова – дори когато водехме, продължихме да играем, да диктуваме темпото, да търсим положения. Всеки един се опита да вложи усилия и енергия, за да бъде полезен на тима. Това е нещото, което трябва да правим постоянно“.

„В началото се опитвахме да намерим път до вратата на Берое. Те забавяха играта и накъсваха темпото, което наруши нашия ритъм. Продължихме да търсим това, което бяхме планирали. Първите два гола не само ни успокоиха, но и ни дадоха стимул да играем още по-добре. Беше важно за нас да победим. Поздравявам отбора за начина, по който прекъсна негативната серия. Момчетата са в тежка ситуация, но се влагат в тренировките и заслужават да изпитат удоволствие от това, което правят. Нека разберат, че когато съчетаят качествата си със страст, можем да бъдем много неприятен съперник“.

„Целта ни е да постигнем резултати и да вдъхнем увереност на играчите. Когато работим като екип и обединяваме усилията си, можем да го направим. Трябва да сме здраво стъпили на земята и да покажем, че можем да бъдем отборът, който искаме. Длъжни сме във всеки мач да сме сериозни и да подхождаме с уважение към противника. Няма шанс да подценим когото и да било. Трябва да влагаме енергия и да вървим напред. Всеки двубой е възможност да показваме качествата си и футболистите да играят с увереност“, каза Христо Янев.

