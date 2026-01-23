Хулио Веласкес е поставил важно условие на Наско Сираков, за да може Левски да се бори за титлата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е поставил важно условие на мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков, за да могат „сините“ да се борят за титлата през този сезон. Както е известно, в момента столичани са първи във временното класиране в Първа лига. Те обаче водят със само седем точки пред действащия шампион на страната Лудогорец, както и пред третия в подреждането – ЦСКА 1948.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

Дон Хулио иска нов нападател

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ Хулио Веласкес е провел среща с Наско Сираков, на която е поискал ръководството на Левски да форсира зимната селекция в тима. Испанският специалист настоява „сините“ да привлекат качествен футболист в предни позиции, за да може съставът му да бъде конкурентноспособен на останалите отбори, които са замесени в битката за титлата на България.

„Сините“ разполагат само със Сангаре на върха на атаката

В момента Левски разполага със само един чист централен нападател в лицето на Мустафа Сангаре. До тази ситуация се стигна, след като „сините“ продадоха Борислав Рупанов в Полша. Напоследък зачестиха слуховете, че столичани ще се подсилят с футболиста на Локомотив Пловдив Хуан Переа. На този етап обаче двата клуба не могат да стигнат до споразумение за правата на колумбиеца и той продължава да е част от „черно-белия“ клуб. Очаква се в следващите дни да има повече яснота около селекцията в Левски.

ОЩЕ: Левски стартирал преговори с бивша звезда на ЦСКА?