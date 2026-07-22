Хулио Веласкес посочи фактора, който е "направил разликата" срещу Университатя

Наставникът на Левски Хулио Веласкес оцени представянето на своя тим при победата във втория кръг от предварителната фаза на Шампионска лига. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 над румънския шампион Университатя Крайова. Испанецът, който бе крайно критичен към футболистите си след последния мач, този път не скри удовлетворението си от резултата. Веласкес заяви, че е доволен от начина, по който отборът му се е представил и разкри какво очаква за реванша в Крайова.

Оценката на Хулио Веласкес за мача с Университатя

Веласкес остана доволен, че Левски записа успех над класен съперник като Университатя: "Днес играхме много сериозно, влязохме отлично в мача. Много интересни неща показахме при владението на топката. Противникът успя да изравни силите с течение на първата част, но въпреки това стояхме добре на терена. Имахме още положения, особено, когато намирахме пространствата зад гърба на защитата. Второто полувреме - равностойно, с положения пред двете врати. Всеки един имаше шансове, но отборът определено разбра какво се изисква от него. Хубава победа, много важна за футболистите, защото играхме срещу много добър отбор. Свършиха отлична работа момчетата и сега да оставим настрана този двубой и да мислим за следващия в лигата."

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След това испанският тактик коментира предстоящия реванш, който ще се изиграе на 29 юли, сряда, и призна какво е помогнало на "сините" в днешния двубой: "Ще бъде много труден, здрав мач. Днес имахме компонент, който даде разликата, и това беше публиката. Имаме опита от миналия сезон. Имаме опит от миналия сезон, където вторият мач бяхме гости. Трябва да изиграем един добър мач, да покажем, че сме конкурентни."

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