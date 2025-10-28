Хулио Веласкес за битката за титлата: Липса на уважение е, ако говорим само за Лудогорец (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди двубоя за Купата на България срещу Хебър Пазарджик. Испанецът сподели, че тимът му е напълно готов за предстоящия мач с „гробарите“. Единственият футболист, който има здравословни проблеми е Евертон Бала, но е възможно бразилецът да се появи на терена, тъй като травмата му не е сериозна, а става въпрос за временно неразположение.

Хулио Веласкес коментира и битката за титлата в Първа лига след поражението на Лудогорец от ЦСКА 1948. Испанският специалист бе категоричен, че е липса на уважение към останалите отбори, ако говори единствено за „орлите“ като основен конкурент на „сините“ за отличието.

„Гледаме да не губим енергия и време какви да резултатите на другите отбори“

„Считам, че сме готови. Така би трябвало да бъде. Добре възстановихме след последния мач. Мисля, че отидем с желание и по най-добрия начин подготвен. Ние сме изключително доволни от всички футболисти, които са на разположение. Всички тренират много добре. Имаме и късметът да имаме много малко контузени. Към всеки мач подхождаме по начин, който е най-добър за колектива и отбора. Всички имат шанс да започнат, защото всички се готвят много добре. Имам предвид абсолютно всички“

„Единственият е Бала, който има някакви проблеми и в последния мач го сменихме, за да го предпазим. Радващото е, че при него няма нищо притеснително след направените прегледи. Ще изчакам да приключи днешната тренировка, за да вземем решение за утрешния мач. Няма сериозна контузия“.

„Лудогорец загуби, но все пак има още един противник, който спечели и е на второ място. Мисля, че е липса на уважение, ако говорим само за Лудогорец. Всички отбори заслужават уважение. Гледаме себе си, това е нашият фокус. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, но вглеждайки се в нас, а не в останалите. Гледаме да не губим енергия и време какви са резултатите на другите отбори. Всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния. Мач за мач. Хебър ни е основният съперник в момента“, заяви Хулио Веласкес.

