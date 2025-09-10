"Испания ни пожали заради Стоичков": Венци Стефанов с интересно двумилионно искане от държавата

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю пред колегите от Sportal.bg след двете загуби на националния отбор по футбол на България от Испания и Грузия в световните квалификации. Култовият бизнесмен коментира генерално родната действителност и отправи призив за помощ към държавата. Властимащият в "Овча Купел" дори има конкретно двумилионно предложение. Освен това Стефанов смята, че тимът на Луис де ла Фуенте ни е пожалил заради Христо Стоичков.

"Държавата трябва да помогне на българския футбол! Преди началото на следващия сезон да се приеме, че който клуб от "А" група има минимум шестима българи през целия мач, може и с цяла единайсеторка да е, но минимум шестима, получава два милиона евро от държавата. За минимум шестима за мач трябва да поддържаш значи поне двойно повече в състава, което значи, че 120-150 български футболисти ще започнат да получават шанс. Само така ще стане. И пак да кажа - през целия мач, а не да започнеш, пък да можеш да ги смениш. Стига чики-рики!", заяви Стефанов пред Sportal.bg

"От години при юношите и младежите записваме сравнително добри резултати - губим, но и побеждаваме. Не е толкова зле. Но после нишката се къса. Защо? Вие не видяхте ли, че Испания ни пожали. Добре че беше Христо Стоичков, заради него решиха да не правят това, което после направиха на Турция. Поведоха 3:0 и започнаха да се забавляват. Не го ли забелязахте? Грузия ни уби. А едно време не ги брояхме, били сме като тупани", смята той.

"Затова казвам - държавата да започне да помага на футбола. Това са български футболисти, свири се българският химн, не звучи Дайчовото хоро. И да вземат да оправят Националния стадион или за 70-80 милиона да построят нов. На трибуните имаше 40 000 зрители, беше красиво, хореография. Това е националният отбор на България, не е отборът на Хасан Чинчири. Тръгнали сме с пръдня боя да правим! Тези квалификации сме ги загубили, ясно е. Искам да отправя съвет към Георги Иванов. Той трябва да се довери на смел треньор и да потърси държавата. Повтарям: дър-жа-ва-та! Това е най-важното", уверен е президентът на Славия.