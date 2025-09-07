Илиан Илиев обясни за изненадата в състава и отрече: Играхме перфектно до 20-ата минута

Националният селекционер на България Илиан Илиев даде своето мнение след поражението от Грузия в световната квалификация в Тбилиси. Според специалиста първите 20 минути сме играли перфектно, но впоследствие сме подарили 3 попадения. Наставникът обясни и изненадата в състава - отсъствието на Илия Груев от титулярите. Халфът на Лийдс е имал здравословен проблем. Илиев твърди, че някои от възпитаниците му са играли по-добре срещу Испания.

Илиан Илиев след загубата от Грузия

„С Испания още в началото ни пресираха и създаваха ситуации. Тук беше обратното. Влязохме по-добре в мача, създадохме положения, знаехме, че при тях ще има нервност от първия резултат. Втори мач, който за тях беше „задължителен“. Изиграхме първите 15-20 минути перфектно. Както обичаме да казваме – подарихме им и трите гола“, каза Илиев след загубата от Грузия.

„Имаха ситуации, но и трите гола са подарени. Това не опира толкова до нагласа за мача или подготовка, опира до самочувствие и до това, което постоянно говорим – когато нямаме вдъхновение, за да се вдигнем. Като ни натисна първият гол, веднага ни падна моралът. Подарихме им победата, въпреки че са добър отбор и имат индивидуалности“, допълни той.

„За съжаление не използвахме притеснението при тях, което имаха. Близо до терена виждахме тази нервност, изкараха си жълти картони. Вместо да продължим да ги тормозим, им подарихме головете. Преди имаше 4 дни между мачовете, сега са 3 дни плюс пътуване. Чочев каза, че трудно може да изиграе двата мача като титуляр. Илия Груев имаше проблеми, беше под въпрос дали да започне или да влезе като резерва. Влезе и се справи, надявам се да няма последствия от това, че игра с проблеми. При Васко Панайотов – с Испания започнахме с една система, сега с друга и нямаше място за трети халф.“, обясни специалистът.

„Естествено, че загубите се трупат. Като си видял, че си бил близо да постигнеш нещо по-добро, а накрая пак 0:3. Това е и психологически проблем. Някои момчета, които показаха самочувствие пред наша публика срещу Испания, тук бяха на другия полюс“, завърши Илиан Илиев.

