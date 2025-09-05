Стоичков опита да вдъхне оптимизъм: Единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков даде своето мнение след загубата на "лъвовете" от Испания в двубой от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. Камата опита да вдъхне оптимизъм с изказване, че футболистите на "Ла Фурия Роха" просто играят в малко по-големи отбори спрямо нашите. Според бившия играч на Барселона не можем да се сърдим на "трикольорите", защото това е реалността.

Стоичков: Това е реалността

„Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 15-20 минути. Това ас възможностите на този етап. Имаше някои неща, които ми харесаха. Второто повече ми хареса от първото. Удържаха нулев резултат. Това е пътят. Испания си е Испания, но мисля, че могат и повече", заяви Стоичков след загубата на България от Испания.

„Разликата е три гола. Видяхме, че Испания не е чак това, което я представят по медиите. И те са футболисти, единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори. Реалността е това“.

„Публиката, както винаги, имах една молба – да подкрепят нашите момчета. Може да се радват на испанците, но когато подкрепиш едни млади момчета, които имат тази нужда – мога да кажа едно голямо „Благодаря!“.

„Позитиви винаги може да се извадят. Позитивът е от второто полувреме. Могат да си повярват. Това са футболисти, на които Илиан Илиев и отборът разчитат. Това е реалността. Като в нашите клубове няма откъде, трябва да взимаме от другите“.

ОЩЕ: "Дадохме максимума": Илиан Илиев разкри защо направи вътрешни промени в хода на мача срещу Испания