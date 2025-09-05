България U21 разгроми Гибралтар! Новоизгряла звезда на Черно море блести

Националният отбор по футбол на България до 21 години не допусна грешна стъпка срещу Гибралтар в двубой от квалификациите за Евро 2027. "Лъвовете" разгромиха съперника с 3:0 над стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик. Новоизгрялата звезда на Черно море Георги Лазаров блесна с две попадения до средата на първото полувреме. В 42-рата минута Никола Илиев се разписа от дузпа. През втората част възпитаниците на Александър Димитров пропуснаха още няколко положения.

