Илиан Илиев призна, че не знае какво се случва: Черно море трябва да направи това или ще страда!

29 август 2025, 22:21 часа 291 прочитания 0 коментара
Наставникът на Черно море Илиан Илиев говори след загубата от Ботев Враца на неговия тим. "Моряците" допуснаха първото си поражение за сезона във Враца, където отстъпиха с 0:1. Родният специалист определи резултата като логичен, имайки предвид представянето на терена. Варненци така и не стигнаха до реална голова ситуация и бяха близо до това да загубят с повече, но гредата ги спаси. След края на двубоя Илиев каза какво трябва да се промени в играта на Черно море или ще страда много.

"И ние си задаваме този въпрос – какво се случва. След дербито не знаем какво се случва. Днес стана най-логичното. Можеше да измъкнем някое равенство 0:0, но поведението не ни е добро в тези последни два мача. Почивката идва навреме, за да изчистим главите на играчите, да променим поведението, желанието, хъса, агресията – неща, с които сме се отличавали в последните години", започна Илиев.

"Нормална загуба според това, което показахме. Добър момент е, че има пауза. Агресията, самочувствието не бяха на необходимото ниво. По-плахо влязохме в мача. Куцаше ни изнасянето и оттам идва и липсата на ефективност в атаката", каза още родният специалист. "Ние трябва да си върнем манталитета, с който спечелихме много неща в последните години. Ако не го направим, ще страдаме. Трябва да видим къде са ни грешките, за да ги коригираме. Ние качеството го имаме, но качество без нещата, които изброих в началото, отива на вятъра."

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
