Илиан Илиев призна, че не знае какво се случва: Черно море трябва да направи това или ще страда!

Наставникът на Черно море Илиан Илиев говори след загубата от Ботев Враца на неговия тим. "Моряците" допуснаха първото си поражение за сезона във Враца, където отстъпиха с 0:1. Родният специалист определи резултата като логичен, имайки предвид представянето на терена. Варненци така и не стигнаха до реална голова ситуация и бяха близо до това да загубят с повече, но гредата ги спаси. След края на двубоя Илиев каза какво трябва да се промени в играта на Черно море или ще страда много.

Илиев говори след загубата от Ботев Враца

"И ние си задаваме този въпрос – какво се случва. След дербито не знаем какво се случва. Днес стана най-логичното. Можеше да измъкнем някое равенство 0:0, но поведението не ни е добро в тези последни два мача. Почивката идва навреме, за да изчистим главите на играчите, да променим поведението, желанието, хъса, агресията – неща, с които сме се отличавали в последните години", започна Илиев.

"Нормална загуба според това, което показахме. Добър момент е, че има пауза. Агресията, самочувствието не бяха на необходимото ниво. По-плахо влязохме в мача. Куцаше ни изнасянето и оттам идва и липсата на ефективност в атаката", каза още родният специалист. "Ние трябва да си върнем манталитета, с който спечелихме много неща в последните години. Ако не го направим, ще страдаме. Трябва да видим къде са ни грешките, за да ги коригираме. Ние качеството го имаме, но качество без нещата, които изброих в началото, отива на вятъра."

