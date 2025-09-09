Войната в Украйна:

Ивелин Попов остана без отбор, но може да играе още в следващия мач на Левски

09 септември 2025, 10:28 часа 473 прочитания 0 коментара
Ивелин Попов остана без отбор, но може да играе още в следващия мач на Левски

Дългогодишният национал на България Ивелин Попов изненадващо остана без отбор, след като в понеделник Ботев Пловдив обяви, че се разделят с офанзивния футболист по взаимно съгласие. На този етап няма официална версия защо се е стигнало до раздялата между Попето и Ботев Пловдив, като от лагера на "канарчетата" заявиха, че ще внесат допълнителна яснота по темата. Сега въпросът е къде Попов ще продължи кариерата си.

Ивелин Попов преминава в Локомотив София?

Предполага се, че Ивелин Попов ще довърши сезона в отбора на Локомотив София под ръководството на Станислав Генчев. Специалистът покани Ивелин още през лятото, но той предпочете да остане в Ботев Пловдив, за да помогне на клуба в труден момент. На Попето дори бе предложено да стане спортен директор на Ботев, но той избра да завърши кариерата си с един последен сезон и едва след това да разгледа оферта за друг пост във футбола.

Още: Огромна изненада в българския футбол! Ивелин Попов напусна Ботев Пловдив

Ивелин Попов

Попето може да дебютира за отбора на Станислав Генчев още в следващия мач срещу Левски

Сега изглежда малко вероятно Попов да стане спортен директор на Ботев, тъй като раздялата с клуба говори за неразбирателство с новия финансов благодетел Илиян Филипов. Интересното е, че ако Попов премине в Локомотив София, той ще може да дебютира за "железничарите" още срещу бившия му клуб Левски. Мачът между Локомотив София и Левски е в неделя от 20:30 часа.

Още: Ивелин Попов разкри, че имало нареждане в Левски да бъде първа смяна

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Ботев Пловдив Ивелин Попов Локомотив София Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес