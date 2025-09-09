Ивелин Попов остана без отбор, но може да играе още в следващия мач на Левски

Дългогодишният национал на България Ивелин Попов изненадващо остана без отбор, след като в понеделник Ботев Пловдив обяви, че се разделят с офанзивния футболист по взаимно съгласие. На този етап няма официална версия защо се е стигнало до раздялата между Попето и Ботев Пловдив, като от лагера на "канарчетата" заявиха, че ще внесат допълнителна яснота по темата. Сега въпросът е къде Попов ще продължи кариерата си.

Ивелин Попов преминава в Локомотив София?

Предполага се, че Ивелин Попов ще довърши сезона в отбора на Локомотив София под ръководството на Станислав Генчев. Специалистът покани Ивелин още през лятото, но той предпочете да остане в Ботев Пловдив, за да помогне на клуба в труден момент. На Попето дори бе предложено да стане спортен директор на Ботев, но той избра да завърши кариерата си с един последен сезон и едва след това да разгледа оферта за друг пост във футбола.

Попето може да дебютира за отбора на Станислав Генчев още в следващия мач срещу Левски

Сега изглежда малко вероятно Попов да стане спортен директор на Ботев, тъй като раздялата с клуба говори за неразбирателство с новия финансов благодетел Илиян Филипов. Интересното е, че ако Попов премине в Локомотив София, той ще може да дебютира за "железничарите" още срещу бившия му клуб Левски. Мачът между Локомотив София и Левски е в неделя от 20:30 часа.

