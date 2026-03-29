Ивелин Попов: „Усетих негативизма с пълна сила, футболът не ми липсва“

Наскоро прекратилият професионалната си футболна кариера Ивелин Полов говори пред БНТ, като засегна няколко важни теми. Първо сподели, че е усетил негативизма, който се отприщи към националния отбор на България покрай турнира FIFA Series в Индонезия. Като дългогодишен капитан на „лъвовете“, Попето призна, че и сам е усещал този негативизъм. Той говори още за бъдещето си, дали му липсва футбола и кой ще стане шампион на България.

Ивелин Попов: „Трябва да сме по-близо до класиране“

Ето какво каза Ивелин Попов: „Усетих негативизма към националния отбор с пълна сила. В момента ръководството има немалка вина за това нещо. В момента не сме на нивото, което искаме да бъдем. Трябва да сме по-близо до класиране на европейско първенство. Момчетата не го заслужават. Те пътуват до другия край на света и се раздадоха в тежки условя за футбол. Трябва да им се дава повече подкрепа. Нека оставим момчетата да се раздават и да ги подкрепяме. Младите момчета ще бъдат гръбнака на отбора. За да се стигне до това ниво, вината е във всички нас.

„Чувствам лекота“

За момента футболът не ми липсва. Гледам мачове всеки ден. Със сигурност ще ми залипсва, защото го правя от 6-годишен. Чувствам лекота. В чужбина най-добре се чувствах в Кубан (Краснодар), а в България в Литекс като млад и в Ботев (Пловдив) като опитен. Там почувствах обединение. Все още не мисля за бенефис, но може да измислим нещо. Тежи ми, че не се класирахме на голям форум. Имахме всички предпоставки. Играехме в големи клубове и бяхме заедно от малка футболна възраст. Бяхме на косъм. Проблемът не е само във футболистите. Има нещо сбъркано. Не искаме да сме световна сила, а да се борим, раздаваме и да показваме стабилна игра.

„Следя българското първенство“

Комуникираме с Атлетик Билбао. Ще направят компромис за мен и ще отида на базата – да направя няколко тренировки и да видя фитнеса, ресторанта и леговата база. Привлича ме тази професия, защото имам добри контакти в чужбина. Комуникативен съм и мога да намирам общ език. Следя българското първенство. Не трябва да подценяваме Лудогорец, защото през годините са показвали, че показват добри игри на финалната права. В дербитата са безапелационен победител. Има много дербита“.

