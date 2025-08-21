Изгонен от ЦСКА раздели "армейската" общност на две - сбърка ли ръководството в опит да потуши пожара?

31-кратният шампион на България ЦСКА се намира в безпрецедентна криза на всички нива. Феновете на отбора се настроиха срещу почти всички футболисти и ръководители, като търпението им отдавна се изчерпа. В опит да потуши напрежението ръководството започна чистка на играчи от първия отбор, а пък спортният директор Пауло Нога си подаде оставката, за да бъде заменен от Бойко Величков. Последният изгонен от ЦСКА обаче раздели "армейската" общност на два полюса.

Трябваше ли ЦСКА да се раздели с Тибо Вион?

Преди минути ЦСКА обяви, че се разделя с Тибо Вион - един от най-сърцатите футболисти на отбора, който е и сред най-опитните играчи в съблекалнята. Вион прекара 5 години на стадион "Българска армия", като имаше някои запомнящи се мигове с червената фланелка. В началото на годината той бе основен играч и лидер на отбора, като дори сложи капитанската лента на ръката си, но след фаталната грешка срещу Лудогорец на финала на Купата на България, формата му тръгна надолу.

В последните седмици Вион видимо изпадна от сметките на "червените", но раздялата с него донякъде идва изненадващо за част от привържениците. Под публикацията на ЦСКА за раздялата с Вион се четат разнопосочни мнения. Ето и част от коментарите:

"Еее, защо с Тибо, само заради една грешка, а в колко мача ни е измъквал! Това е нечестно!"

"Успех в кариерата, Тибо! Аз лично ти благодаря за себераздаването!"

"Имаше много преди него за гонене, но добре... Тибо заслужава уважение, защото във всеки мач даваше 101% от себе си."

"Да изгониш Вион преди да изгониш Турицов е меко казано интересно решение…"

"Футбол със сърце не се играе, футболните качества са му за средняшки отбор от В група."

"Никаква политика няма в клуба по отношение на селекцията, а само хаотични действия."