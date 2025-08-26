Войната в Украйна:

Изгонен от ЦСКА стана обект на шеги и заблуди български медии

26 август 2025, 15:27 часа 393 прочитания 0 коментара
Изгоненият от ЦСКА Джейсън Локило стана обект на любопитна закачка в социалната мрежа X. Фен на полския Арка Гдиня, чието потребителско име е Марек Цимиан, се пошегува, че 26-годишният белгиец е следен от любимия му тим Арка. Това обаче явно обърка част от българските медии, които цитираха информацията като достоверна, и не схванаха хумора на Цимиан, макар че в коментарите под публикацията потребителят уточнява, че не става въпрос за истинска новина.

"Локило може да бъде наследникът на Вакат. Според моята информация, Арка проявява интерес към него. Цената все още не е определена, но преговорите продължават. Той е бърз и техничен крило, който беше освободен от ЦСКА София, но също така е играл за Гурник Ленчна", пише Марек Цимиан.

Ето къде обаче идва уловката. Той пише текста като описание на пост, споделяйки друга публикация, в която с ирония се дават насоки как се създават трансферни слухове по следния шаблон: "[Фамилия] може да бъде наследникът на [фамилия]. Според моята информация, [име] проявява интерес към него. Цената все още не е определена, но преговорите продължават. Той е [характеристики, базирани на спекулации], който е играч на [име], но е играл и за [име]."

"Забавлявайте се, просто използвайте шаблона и сега можете да дадете до 50 имена от въздуха във всеки прозорец, които се предполага, че ще се присъединят към клуба", гласят последните редове от споделената публикация, дело на потребител с име Домас.

Е, явно шаблонът за трансферни слухове успя...

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Летен трансферен прозорец Джейсън Локило
