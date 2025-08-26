Изгонен от ЦСКА стана обект на шеги и заблуди български медии

Изгоненият от ЦСКА Джейсън Локило стана обект на любопитна закачка в социалната мрежа X. Фен на полския Арка Гдиня, чието потребителско име е Марек Цимиан, се пошегува, че 26-годишният белгиец е следен от любимия му тим Арка. Това обаче явно обърка част от българските медии, които цитираха информацията като достоверна, и не схванаха хумора на Цимиан, макар че в коментарите под публикацията потребителят уточнява, че не става въпрос за истинска новина.

Как една шега за Локило се превърна в новина

"Локило може да бъде наследникът на Вакат. Според моята информация, Арка проявява интерес към него. Цената все още не е определена, но преговорите продължават. Той е бърз и техничен крило, който беше освободен от ЦСКА София, но също така е играл за Гурник Ленчна", пише Марек Цимиан.

Ето къде обаче идва уловката. Той пише текста като описание на пост, споделяйки друга публикация, в която с ирония се дават насоки как се създават трансферни слухове по следния шаблон: "[Фамилия] може да бъде наследникът на [фамилия]. Според моята информация, [име] проявява интерес към него. Цената все още не е определена, но преговорите продължават. Той е [характеристики, базирани на спекулации], който е играч на [име], но е играл и за [име]."

"Забавлявайте се, просто използвайте шаблона и сега можете да дадете до 50 имена от въздуха във всеки прозорец, които се предполага, че ще се присъединят към клуба", гласят последните редове от споделената публикация, дело на потребител с име Домас.

Е, явно шаблонът за трансферни слухове успя...

Lokilo to może być następca wakat. Z moich informacji wynika, że Arka jest nim zainteresowana. Cena nie jest jeszcze ustalona, ale negocjacje trwają. To szybki i techniczny skrzydłowy, który jest graczem zwolnionym z CSKA Sofia, ale też grał w Górniku Łęczna. https://t.co/nGxFjmzfKC — Marek Ziemian (@mareck1) August 26, 2025