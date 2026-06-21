Изпаднал в немилост при Христо Янев в ЦСКА си намери нов отбор

Доскорошен футболист на столичния гранд ЦСКА се завръща в един от бившите си клубове. Става въпрос за Браян Кордоба, който допреде броени месеци бе част от редиците на "армейците". След като напусна българските терени, 26-годишният колумбийски бранител се прибра в родината си, за да подпише с Кукута Депортиво. Той не записа нито един мач с фланелката на "мотилоните" и затова взе решение да напусне. Сега Кордоба ще се присъедини към клуба, от който пристигна в ЦСКА - Америка Кали.

Браян Кордоба си намери нов отбор

Трансферът на колумбиеца бе официално потвърден от ръководството на клуба. По време на първия си престой в състава на Америка Кали защитникът записа 23 участия. След това той привлече интереса на ЦСКА и не след дълго се озова на "Армията". Той прекара два сезона и половина при "червените", в които участва в общо 43 мача във всички турнири. Кордоба игра под ръководството на Саша Илич, Нестор Ел Маестро, Стамен Белчев, Александър Томаш, Душан Керкез и Христо Янев. Още при Томаш защитникът си навлече гнева на феновете и ръководството и започна да се спекулира за раздяла.

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В началото на сезон 2024/25 защитникът не се появи за старта на предсезонната подготовка на "червените", което не остави добро впечатление в Борисовата градина. Постепенно Томаш му гласуваше все по-малко доверие, а тази тенденция продължи и при краткия престой на Керкез начело. След идването на Христо Янев вече беше сигурно, че Кордоба няма да се задържи достатъчно дълго, за да играе на новия стадион "Българска армия". За последно българският специалист го пусна в игра на 5 октомври 2025 година и последваха три месеца, в който той не се докосна до терена. Така в началото на месец януари договорът му с "червените" бе официално прекратен. Той директно потегли към родината си, където подписа с Кукута Депортиво.

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