"Янев е на нещо като проби за треньор": Майкъла посочи единствения лидер в ЦСКА и големия проблем на отбора

Бишият директор и трикратен шампион с ЦСКА Георги Илиев коментира ситуацията при "армейците" преди дербито с Лудогорец. Майкъла вярва, че отборът може да измъкне нещо от двубоя, но всичко е в ръцете на новия треньор Христо Янев. Илиев посочи един от най-големите проблеми на "червените" от началото на сезона, който, ако Янев успее да разреши, може да остане начело. Въпреки че вярва в шансовете на 46-годишния специалист, Майкъла е категоричен, че в клуба има само един лидер и се нуждае от хора като Стойчо Младенов и Любослав Пенев.

Майкъла смята, че проблемите на ЦСКА идват от треньорите

Според Майкъла най-големият проблем на ЦСКА от началото на кампанията е, че нито един треньор не е успял да нацели състава и да изкара 100% от футболистите си. В това число визира Душан Керкез, Валентин Илиев и Христо Янев. Илиев коментира въпроса в интервю пред "Мач Телеграф":

"Мисля, че ЦСКА има силите да вземе нещо от този двубой. Ако Христо Янев уцели състава, това може да се случи. Това е най-големият проблем на отбора от началото на сезона - нито един треньор не можа да нацели точния състав. Убеден съм, че играчите могат много повече от това, което показват. Има 5-6 много качествени футболисти, но те не играят на 100%. И това е вина на треньорите - нямат контрол върху съблекалнята. Там трябва да си авторитет, а не да се оплакваш от играчите, че не давали всичко от себе си. За тези пари, които футболистите взимат, трябва за 90 минути да не спират да тичат. Трябва да размазват всички отбори. А това не се случва."

"Сега за трети път Христо Янев получава шанс да води ЦСКА. Но той е на нещо като проби за треньор. Ако докаже, че може, ще продължи да води отбора. Това обаче само потвърждава, че няма един голям лидер, освен Методи Томанов. За мен в клуба трябва да има личности като Стойчо Младенов и Любослав Пенев. До сега тествахме много треньори и ръководители, и абсолютно нищо! Този отбор в това състояние не е бил сигурно повече от 40-50 години", каза още Майкъла преди дербито ЦСКА - Лудогорец.

