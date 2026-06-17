Жребият в Нион: Българин застава на пътя на Лудогорец в Лигата на конференциите

Ясен е жребият на Лудогорец за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. За “орлите” това ще бъде първа среща в третия по сила европейски клубен турнир. Разградчани бяха поставени на жребия в Нион и участието им е Европа ще стартира с двубой срещу израелския тим Апоел Тел Авив.

Лудогорец ще премери сили с Апоел Тел Авив и Андриан Краев

Мачовете от втория кръг на Лигата на конференциите ще се играят по програма на 23 и 30 юли, като Лудогорец ще гостува в първата среща. За Апоел това е завръщане в европейските клубни турнири след 12-годишна пауза. Любопитно е, че в тима има българско присъствие чрез национала Андриан Краев. Халфът се присъедини към израелците миналото лято и има тригодишен договор с клуба. За краткия си престои в отбора българинът се превърна в ключова фигура.

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Израелският гранд завърши на четвърта позиция в местното първенство през изминалия сезон и сега е решен да остави следа в Европа. Останалите възможности за съперници на Лудогорец бяха: Нефтчи, Дила Гори/Виртус, загубилият от двойката Шериф Тираспол/Алуминий, Валета.

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