Потребителите настояват да са информирани, кога им се предлагат ИИ генерирана музика

Проучване на YouGov в четири северноевропейски държави, поръчано от дружествата за колективно управление Koda, TONO и Teosto, отчита силна подкрепа за правата на авторите

Дигиталните стрийминг платформи са вече основен канал, през който потребителите в Северна Европа слушат музика. Повече от две трети от същите потребители изискват да са информирани, ако им се предлага съдържание, създадено от изкуствен интелект (ИИ). Това сочи най-новото проучване на YouGov, проведено по поръчка на дружествата за колективно управление (ОКУП-и) Koda, TONO и Teosto* сред 4033 души на възраст между 12 и 65 години в Дания, Норвегия, Швеция и Финландия. 96% от участниците в проучването използват стрийминг услуги, като 63% от тях ползват примиум план за поне една от наличните платформи.

Данните показват категорична подкрепа на потребителите за авторската общност. 77% от анкетираните изискват да са информирани, когато музиката е създадена от изкуствен интелект. Същият брой анкетирани са на мнение, че авторите трябва сами да решават дали произведенията им могат да се използват за обучение на генеративен изкуствен интелект.

74% от потребителите искат да имат възможност да филтрират създадената от ИИ музика от своите плейлисти в платформите, както и да има ясни правила за компенсиране на авторите на музиката, с която са „захранени“ системите, които произвеждат музика без човешка намеса.

„Представените резултати ясно показват, че хората не отхвърлят развитието на технологиите, но изискват прозрачност, когато им се предлага музика, създадена от изкуствен интелект и ясни и справедливи правила при използването на човешко авторско творчество от технологичните компании,“ коментира МУЗИКАУТОР.

На същия пазар Spotify вече е най-използваната музикална платформа с дял от 67%, изпреварвайки YouTube с 65%. Радиото продължава да бъде основен източник за откриване на нова музика, но влиянието му постепенно намалява за сметка на TikTok, Instagram и Facebook.

Друг основен извод, който е представен от YouGove е, че се наблюдава последователен възход на ползването на онлайн платформи за телевизионно съдържание. Oт 2024 г. делът на потребителите, които използват стрийминг услуги като NETFLIX, HBO, Disney + и др. е скочил драстично от 83% на 90%, докато гледането на филмово съдържание от стрийминг платформите на обществените медии е нараснало от 51% на 53%.

* МУЗИКАУТОР има договори за взаимно представителство с изброените дружества, които представляват над 250 хиляди творци от представените в проучването страни и всички организации са част от мащабна международната общност на организациите за колективно управление, посветени да защитават правата и интересите на музикалните автори по света.