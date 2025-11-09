Войната в Украйна:

Бивш ас на Лудогорец не спира да бележи във Висшата лига! №2 е след Холанд

09 ноември 2025, 18:41 часа 394 прочитания 0 коментара
Бившият таран на Лудогорец Игор Тиаго блести във Висшата лига на Англия! Централният нападател наниза две попадения при победата на своя Брентфорд с 3:1 срещу Нюкасъл в двубой 11-ия кръг на английското първенство, с което общият му брой вкарани голове стигна до 8. В класацията на топ реализаторите на Острова по-добри показатели има единствено Ерлинг Холанд, който се е разписвал 13 пъти до момента през сезона.

Гол №8 за Тиаго във Висшата лига

"Пчеличките" бяха по-добрият отбор през целия мач, но изоставаха на почивката. "Свраките" вкараха при единствената си опасна атака за първото полувреме. Точен в 27-мата минута бе Харви Барнс. През втората част обаче натискът на лондончани се усили и Кевин Шаде възстанови равенството в 56-ата минута.

Четвърт час по-късно защитникът на гостите Дан Бърн бе изгонен за втори жълт картон, след като направи нарушение в собственото си наказателно поле. От дузпата се разписа Игор Тиаго за 2:1 в полза на Брентфорд. Самият той си изработи и втория гол в срещата. Това стана в добавеното време, когато той пресече неточен пас на бранител на съперника и преодоля Аарън Рамсдейл за крайното 3:1.

В друга среща от кръга, без национала на България Илия Груев, който остана на пейката, Лийдс Юнайтед загуби с 1:3 визитата си на Нотингам Форест. "Белите" поведоха в 13-ата минута чрез Лукас Нмеча, но веднага след подновяването на играта Ибрахим Сангаре изравни за 1:1. Морган Гибс-Уайт направи пълен обрат за Нотингам в 68-мата минута, а в добавеното време Елиът Андерсон от дузпа сложи точка на спора.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
