Какъв ден за ЦСКА! На "Армията" пристигна трети нов за часове - един от най-силните играчи в Първа лига

Българският футболен гранд ЦСКА обяви трети входящ трансфер в рамките на един ден! "Червените" привлякоха и национала на Централноафриканската република Исак Соле, който пристига от Славия. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години, съобщиха от стадион "Българска армия".

ЦСКА привлече Исак Соле

Соле е на 24 години, а основната му позиция е полузащитник. Той е считан за един от най-добрите играчи в българското първенство, като впечатли особено с изявите си със Славия в края на есенния дял, когато в няколко поредни мача бе на много високо ниво.

Соле е петият нов в ЦСКА от началото на зимния трансферен прозорец

Иначе Исак Соле започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя. В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.

По-рано през деня ЦСКА привлече още Андрей Йорданов и бразилеца Лео Перейра. Така "червените" вече имат пет нови футболисти от началото на зимния трансферен прозорец.