Керкез побесня на бивш шеф на ЦСКА: Не ме интересува, че има милиони! Клубът му беше срам за България

През седмицата бившият собственик на Царско село и някогашен изпълнителен директор на "Армията" Стойне Манолов отправи остри критики към ръководството и наставника на "червените". Той заяви, че ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност. Според него този отбор на "армейците" няма потенциал за Топ 3, а Душан Керкез не е добър треньор и е дошъл в клуба да се учи. Тези коментари дойдоха в момент, в който тимът бе записал 2 загуби 4 равенства под ръководството на босненеца.

Керкез се разгневи на Стойне Манолов и му отговори

В събота ЦСКА записа първата си победа от началото на сезона. "Червените" се спасиха от пореден резил с две попадения в добавеното време, за да спечелят 3 точки срещу Септември София. След мача Керкез застана пред медиите и коментира думите на Манолов по негов адрес. Босненският специалист бе категоричен, че причината за критиките на бившия бос на Царско село е, че не е успял да уреди зет си - Георги Минчев, в ЦСКА.

Ето какво каза Керкез:

Керкез заяви, че не е искал Минчев в състава, тъй като има достатъчно варианти в предни позиции. Той подчерта обаче, че е изиграл ключова роля за преминаването на родния национал в кипърския АЕЛ Лимасол: "Много хора не искат да съм тук, знаете ли защо? Защото не могат да работят агенти с мен. Това мога да кажа. Просто се чудя един човек, собственик на Царско село, говори за мен. И аз да кажа нещо. Имам респект към неговия зет, знаете кой е - Минчев. Казах за него много хубави неща преди да отиде в АЕЛ Лимасол. До този момент нищо не е казвал. Минчев не дойде тук, защото ми го предлагаха и аз казах "не". Не защото е лош футболист, а защото взехме Годой, имаме Питас и Борносузов. За този момент са на добро ниво.

И след това този човек казва, че не съм добър треньор. Знаете ли защо? Питайте защо? Преди години, когато видях как се работи в България с Царско село, това е срам за България. Сега да кажа ли за него, защото той излиза и говори за мен? Не говоря, за да търся алиби. Тук съм, защото собственикът ми вярва. А тези хора искат да е някой друг тук, за да докарат футболист. Нямам нищо с агенти. Не съм докарал нито един футболист с мой агент. Не ме интересува, че има милиони. Не може така да говори. Аз казах много добри неща за неговия зет и АЕЛ подписа с него заради моето име. Знаете колко години бях в този клуб. Трябва да го е срам", каза разпалено Керкез.

