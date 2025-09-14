Алкарас може да спечели 20 титли от Големия шлем, ако успее да направи едно много важно нещо

Животът понякога изглежда като филм. Повтарят се едни и същи истории и всичко има почти магическо съвпадение. Три години по-късно Хуан Карлос Фереро отново беше на същия стол, на който седна през 2022 г., когато след една вълшебна седмица Карлос Алкарас спечели първата си титла от Големия шлем на US Open и стана №1 в света. Испанският треньор бе архитектът на успехите на Карлитос, извеждайки го до шест "мейджър" трофея през последните сезони.

Щабът на Алкарас се опитва да го държи здраво стъпил на земята

Фереро обаче е сигурен, че великите постижения тепърва предстоят за неговия възпитаник. Той се върна към 2022-ра, за да направи сравнение с тогавашния триумф на Алкарас и днешния: "Алкарас вече има много повече опит. Смятам, че той подходи с по-малко нерви и по-голямо спокойствие. Знаеше ясно как трябва да играе в сравнение с онзи предишен финал. В онзи ден през 2022 г. той играеше много импулсивно, но сега Карлос е много по-изтънчен играч, който чете играта по-добре."

"Не гледам твърде далеч във времето и не мисля дали Карлос ще спечели 20 титли от Големия шлем. Трябва да живеем ден за ден. Потенциалът затова е налице. Не можем да го отречем. Той може да спечели много "мейджър" титли, но това не трябва да се приема за даденост. Всичко трябва да се заслужи и да се работи за него. Целта ни е да стигнем до финала на Australian Open. Аз и екипът гледаме да държим Карлос здраво стъпил на земята. Наясно сме, че той ще се бори за всяка една голяма титла, но подобни постижения не идват никак лесно", каза Фереро на въпроса докъде се простират границите за Алкарас.

Най-силната черта на Алкарас

След поражението си в Ню Йорк Яник Синер каза, че Алкарас няма слаби места. Фереро не се съгласи с това твърдение и обясни коя е най-добрата страна на испанеца: "Има слаби места", засмя се специалистът. "Но е много завършен. Справя се много добре с контраатаките, защото има силна защита, а ДНК-то му е свързано с атаката, с движението напред. Страхотното нещо при Карлос е неговата адаптивност. Можеш да го помолиш за всичко, а той се адаптира и го постига. Ние прилагаме това в тренировките. Това е най-невероятното нещо у Карлос - да може бързо да подобри това, което се нуждае от подобрение. Той е само на 22 години и не можем да приемем, че е перфектен. Той все още има какво да подобрява. Ако мислим друго, правим грешка."

