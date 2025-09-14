Войната в Украйна:

14 септември 2025, 12:47 часа 684 прочитания 0 коментара
С чужда кола и без книжка: Мъж се блъсна в дърво и загина

Неправоспособен шофьор на 32 години е починал тази нощ, след като причинил катастрофа, управлявайки чужд автомобил, посочват в бюлетина си от Областната дирекция  (ОД) на МВР – Враца. Пътнотранспортното произшествие е станало към 2:40 ч. на пътя от Бяла Слатина в посока село Попица. 

Водачът се блъснал в крайпътно дърво в ляво по посока на движението. Той е управлявал лек автомобил „Сеат Алхамбра", собственост на друг мъж, посочват от полицията. Шофьорът е починал по време на транспортирането му към МБАЛ „Христо Ботев“ - Враца, допълват от ОД на МВР - Враца. С постановление на районен прокурор е назначена аутопсия. За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Враца и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията. 

Според информация, публикувана на сайта на полицията във Враца, през миналия месец в областта са регистрирани 66 пътнотранспортни произшествия,  от които 20 са тежки. При катастрофите е загинал един човек и са ранени 38 души. В сравнение със същия месец на предходната година, катастрофите са с девет повече, загиналите са с един повече, а ранените са с 18 повече. 

Спасиана Кирилова
