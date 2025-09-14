Войната в Украйна:

След сблъсък с цистерна: Кола се обърна в София

14 септември 2025, 13:16 часа 256 прочитания 0 коментара
Лек автомобил се е ударил в цистерна, миеща улиците в София, а след това се е обърнал.

Произшествието е станало рано сутринта на кръстовището между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение", съобщиха очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

Няма информация за пострадали при катастрофата.

От Столичната община информираха, че камионът е бил спрял на червен светофар. Отзад го блъснала лека кола с 19-годишен водач.

По неофициална информация, в колата е имало балони от райски газ, предава bTV.

Това е вторият подобен инцидент за два дни, припомня БНР. В нощта на петък срещу събота на булевард "Цариградско шосе" се удариха лек автомобил БМВ и камион на почистваща фирма. Сигналът е подаден в петък в 23:32 часа. Пострадал е 30-годишният водач на лекия автомобил. Той е откаран в болница "Света Анна".

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Цистерна катастрофа информация 2025
