След сблъсък с цистерна: Кола се обърна в София

Лек автомобил се е ударил в цистерна, миеща улиците в София, а след това се е обърнал.

Произшествието е станало рано сутринта на кръстовището между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение", съобщиха очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

Няма информация за пострадали при катастрофата.

От Столичната община информираха, че камионът е бил спрял на червен светофар. Отзад го блъснала лека кола с 19-годишен водач.

По неофициална информация, в колата е имало балони от райски газ, предава bTV.

Това е вторият подобен инцидент за два дни, припомня БНР. В нощта на петък срещу събота на булевард "Цариградско шосе" се удариха лек автомобил БМВ и камион на почистваща фирма. Сигналът е подаден в петък в 23:32 часа. Пострадал е 30-годишният водач на лекия автомобил. Той е откаран в болница "Света Анна".