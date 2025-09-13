Младежки национал на Германия, играл общо шест сезона в Бундеслигата, премина в българското първенство!

Престижно име пристига в българския футбол! ЦСКА 1948 привлече бившия младежки национал на Германия Андре Хофман, който има общо шест сезона в немската Бундеслига. Опитният бранител бе приветстван от благодетеля на клуба Цветомир Найденов.
ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман
32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент, след като през лятото се раздели с Фортуна Дюселдорф, където прекара осем сезона. Два от тях бяха в Бундеслигата.
Също така 190-сантиметровият защитник е носил фланелките на Дуисбург и Хановер 96. С вторите има още четири сезона в Бундеслигата, а общо срещите му в елита на Германия са 89. За младежкия национален отбор на Германия има четири мача.
