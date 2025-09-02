Илиан Илиев: През години не сме работили добре с младите таланти, но има стъпки в правилната посока

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев даде обширно интервю за онлайн изданието на многотиражния испански вестник "Марка" преди двубоя срещу Испания на старта на световните квалификации. Специалистът говори по редица теми, сред които работата с млади таланти през годините. Според наставника на "лъвовете" играчите са последните виновни за състоянието на българския футбол, но имало стъпки в правилната посока.

Илиан Илиев за Ламин Ямал

"Ламин Ямал е наистина фантастичен играч. Личната му статистика, по отношение на отбелязани голове, асистенции и изиграни мачове, вече е на невероятно ниво. Това е изумително. И не знаем докъде може да стигне, ако продължи да играе и да се развива на това невероятно ниво", заяви Илиев.

"За съжаление, българският футбол не е там, където цялата страна би искала да бъде. Но играчите, които ще се изправят срещу Испания в София, са последните, които трябва да бъдат виновни за тази ситуация. За съжаление, през годините работата, свършена, особено по отношение на младите български футболисти, не е била с високо качество. Футболната инфраструктура също се нуждае от много подобрения. Напоследък бяха предприети стъпки в правилната посока. И искрено се надявам, че малко по малко българският футбол ще започне да се развива в правилната посока и че ще се справяме по-добре в бъдеще", смята той.

