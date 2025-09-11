Легенда на ЦСКА за щаба на Керкез: Не знам дали ще приемат съвет от мен, може би се имат за големи специалисти

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов е на мнение, че Душан Керкез вече е получил достатъчно време да покаже резултати и смята, че в този клуб няма кой да те чака повече време. Никодимов се изказа любопитно и на въпрос дали би дал някакъв съвет на Керкез и неговия щаб, отговаряйки че едва ли биха искали такъв от него, защото "може би се имат за много големи специалисти".

Мнението на Аспарух Никодимов за кризата в ЦСКА

"Съвет на Керкез и щаба му? А, не знам дали въобще ще приемат някакъв съвет от мен, може би се имат за много големи специалисти. Не ги познавам в интерес на истината. Има и друго важно нещо, което винаги ми е било принцип и което отдавна е казано от народа: никога не давай непоискан съвет", каза Никодимов пред Sportal.bg.

Трябва ли Душан Керкез да си ходи?

Попитан дали Керкез трябва да продължи да води ЦСКА, Никодимов каза: "Не би било прибързано... Реално изиграните мачове вече не са малко, а подобрение в играта на ЦСКА не се забелязва. В ЦСКА няма кой да те чака, постоянно се борим за титлата, феновете искат това нещо. Пак ще повторя, че трябват наши хора. Ако говорим за чужденци, добре, но да са двама-трима, които да са класни футболисти. Да са над другите, да са сериозно ниво."

Според Аспарух Никодимов, двете основни причини за кризата в ЦСКА са селекцията и направената подготовка от треньора. Междувременно друга легенда на ЦСКА - Стойчо Младенов, каза, че единственото хубаво при "червените" е собственикът, като призна, че не е търсен от клуба.