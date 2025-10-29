ГЕРБ, БСП и ИТН закрепиха коалицията с анекс за ротация

ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" подписаха анекс към споразумението за съвместно управление, с който официално се въвежда ротационен принцип при заемането на поста председател на Народното събрание. Документът, подписан днес в парламента, урежда реда и продължителността на ротацията. Всяка от трите формации ще излъчва свой председател на Народното събрание за срок от 10 месеца, след което постът ще преминава към следващата партия в предварително определен ред.

Според договорения механизъм първи в ротацията е ГЕРБ, следван от "Има такъв народ", а трети – БСП. След изчерпване на последователността цикълът ще започва отначало.

Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени, а анексът влиза в сила от деня на подписването му.

Смяната на Киселова с Назарян

Подписването на анекса формализира договорката, по която Наталия Киселова от БСП се оттегли от председателския пост, за да отстъпи място на Рая Назарян от ГЕРБ.

Оставката на Киселова беше подадена в началото на пленарното заседание, след което Назарян веднага пое ръководството на парламента. Така ГЕРБ получи председателския пост в изпълнение на ротационния принцип, който сега вече е вписан официално в анекса към споразумението за управление.

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", заяви Киселова при напускането си.

Борисов: "Ротацията е залегнала в споразумението"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че с подписването на анекса се изпълнява договореното още при формирането на мнозинството.

"Оставка не се гласува. Днес подписваме коалиционно споразумение. Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението", каза Борисов, подчертавайки, че принципът на ротация вече е официален и обвързващ.