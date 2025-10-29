Бербатов шокира с признание: Бил е отвлечен от гангстери – искали са да смени ЦСКА с друг отбор (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов направи шокиращо признание, че е бил отвлечен от гангстери, когато е бил едва на 18 години. Целта им е била той да премине от ЦСКА в друг роден отбор. Бившият голмайстор гостува в подкаста на своя съотборник в Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд като обясни какво точно се е случило в онзи ден.

Бербатов разкри, че когато е бил на 18 години негов съотборник в ЦСКА го е завел на среща с човек от българския ъндърграунд. Тя се е състояла в софийски ресторант като на нея на бъдещата звезда му е било обяснено, че трябва да подсили друг тим. Нападателят е бил държан няколко часа преди да му бъде позволено да се обади на баща си. В крайна сметка босовете на „армейците“ и тези на другия отбор са се разбрали и Бербо е останал на „Армията“.

Бербатов гостува в подкаста на Рио Фърдинанд

„Нямах кола. Така че един мой съотборник след тренировка ми каза: „Ела с мен, трябва да те заведа при един мой приятел“. Аз бях малко наивен, разбира се. И може би му се доверих, защото играехме в един и същи отбор. Така че се качих в колата му. Той ме закара до един ресторант. На едната маса седеше сам мъж. А на три други маси имаше едри мъже, хладилници, типични балкански мъже, седнали зад него и просто изглеждаха страшни“.

„Човекът, който ме заведе там ми каза: „Иди, седни, ще се видим по-късно“. А другият човек каза: „Ела тук, седни“. Сядам и си мисля: „Какво става? Какво става? Трябва да се обадя на баща ми, трябва да се обадя на баща ми“. Човекът започна да говори: „Знаеш ли как ме наричат?“. Сега, на английски, думата вероятно ще бъде, че ме наричат ​ готвачът. Той продължи: „Добре. Значи знаем за теб. Трябва да сменим отбора. Искаме те в нашия отбор. Трябва да те вземем.“ А аз казах: „Да, но аз играя в ЦСКА. Искам да кажа, харесва ми там“. Той отвърна: „Ще се разберем за това. Не се тревожи“.

„Неговите момчета седяха там, а аз просто бях уплашен, разбира се. Така че може би два, три часа седях там и накрая човекът ми позволи да се обадя на баща ми, а аз му казах: „Какво, по дяволите? Ще ме отвлекат тук, а аз не искам да ходя, искам да се прибера вкъщи“. Баща ми отвърна: „Добре, добре. Нека видя какво мога да направя. Ще се обадя на човека“. Така че в крайна сметка някой се обади на някого и големите шефове на двата отбора измислиха начин да не се местя, просто да остана там, където съм. И в тази ситуация, на 18 години, виждайки и знаейки как се правеха нещата тогава в България, си помислих: „Това е краят за мен. Може би ще ме бият, или друго, знам ли“, разказа Бербатов.

