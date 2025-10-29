Забавяне с месеци и саботиране: Борис Бонев притеснен за почистването на града

Беше загубено много ценно време, в което можеше поръчката поне за част от зоните да върви и да се предотврати разрастването на кризата с отпадъците. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев във връзка с прекратяването на поръчката за сметосъбиране в "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" (Зона 3), подписването на договор с турска фирма за Зона 4 и възлагането на Зона 6 на "Софекострой".

Закъснели действия и критики

Според него решенията на Общината е трябвало да бъдат взети много по-рано, особено за Зона 3, където нито един участник не е бил допуснат до отваряне на ценови оферти. Бонев отбеляза, че загубеното време е довело до разрастване на кризата с отпадъците и усложнява временното управление на зоната.

Той уточни, че са водени разговори с районните кметове, като кметът на "Подуяне" Кристиян Христов е провел среща с колегите си от "Слатина" и "Изгрев". "Сумарният капацитет на трите района е ограничен, разполагането на само три камиона за 200 000 души е крайно недостатъчно", посочи Бонев.

Той подчерта, че решенията на Общината подлежат на обжалване в срок от 10 дни, което означава, че официалното прекратяване на поръчките и подписването на договор с турската фирма за третата зона ще се реализира едва след изтичането на срока за жалби. Бонев изрази съмнение, че обжалване е вероятно поради "неясни правила и изисквания" в процедурата, което според него може да доведе до забавяне с месеци и саботиране на почистването на града.

Лидерът на "Спаси София" критикува и капацитета на общинските дружества, като посочи, че "Софекострой" не може да увеличи бързо ресурсите си, а отпускането на одобрения заем от 9 млн. лева зависи от официалното възлагане на дейността. Той добави, че поради недостиг на работна ръка и изтичане на служители към частния завод за боклук капацитетът на общинското дружество е ограничен.

Бонев посочи, че към момента район "Красно село" се почиства с три пъти по-малък капацитет от този по време на сключения договор с фирма, а големи контейнери от района ще бъдат премахнати, което допълнително усложнява ситуацията.

По думите му администрацията демонстрира двойнствено отношение към кметове от опозиционни партии, като критикува липсата на съдействие от страна на кмета на "Красно село" и управлението на общинското дружество. Бонев подчерта, че цялата отговорност за чистотата на града лежи на кмета на София Васил Терзиев, който трябва да гарантира ефективното функциониране на сметосъбирането чрез общински или частни структури.

Той призова за ясна и професионална организация на "битката с мафията", като отбеляза, че Общината трябва да разчита на собствен капацитет, а не на частни фирми с потенциални икономически интереси. Бонев заяви, че трябва да се предприемат реални действия, вместо да се разпространяват твърдения за нормализиране на ситуацията, които според него не отговарят на действителността.