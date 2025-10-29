Войната в Украйна:

Синдикатите с предупредителен протест заради Бюджет 2026 г. и минималната заплата

29 октомври 2025, 15:03 часа 221 прочитания 0 коментара
Синдикатите с предупредителен протест заради Бюджет 2026 г. и минималната заплата

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" организират в петък (31 октомври) предупредителна протестна акция пред сградата на Министерския съвет. Това обявиха от двете синдикални организации. Протестът е "заради несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите".

ОЩЕ: КНСБ: Правителството орязва със 180 евро заплатите на стотици хиляди българи

Акцията е насрочена за 9:00 часа, непосредствено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден проектобюджетът за 2026 г.

По-рано днес КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че в проектобюджета е предвидено размерът на минималната работна заплата да бъде 605 евро вместо вече обявеното 620 евро. Синдикатите предупредиха, че ако това се случи, ще бъде нарушено законодателството.

ОЩЕ: Ръст на инфлацията и икономически затруднения: Очаквания и критики към Бюджет 2026

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По официални данни работещите на минималната работна заплата в страната са над 450 000 души.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че изобщо не е имало ефективен диалог между правителството със синдикатите и работодателите по отношение на проектобюджета. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест КТ Подкрепа КНСБ минимална работна заплата
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес