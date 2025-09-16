Войната в Украйна:

Легенда на ЦСКА зае позиция в горещия "армейски" спор и отсече: Дано слушат Христо Стоичков

16 септември 2025, 13:52 часа 176 прочитания 0 коментара
Легенда на ЦСКА зае позиция в горещия "армейски" спор и отсече: Дано слушат Христо Стоичков

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Аспарух Никодимов даде интервю по най-горещата тема около столичния гранд. Паро зае страна в словесния спор между старши треньора на "червените" Душан Керкез и бившия собственик на Царско Село Стойне Манолов. Освен това според Никодимов българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков ще спира мениджърските интереси в Борисовата градина и затова от ръководството трябва да го слушат.

Паро Никодимов за мениджърските интереси в ЦСКА

"Стойне Манолов и мен се беше опитал да ме атакува, топеше ме навсякъде. Той е точно от хората, за които говорих в онова интервю, което и Стоичков спомена. Браво на Керкез, че бързо е разбрал откъде духа вятърът, макар че то е и очевидно. Но го поздравявам за смелостта да излезе и да говори. За един човек, който се опитва да си пробута хората наляво и надясно и после да влияят на процесите. Добре знаем с какви дейности е свързван. И не е само той", заяви Паро пред "Тема Спорт".

Христо Стоичков

"Лъчо Танев също е част от тази група. Аз ги разбрах още веднага, но понеже нашите ръководители бяха всезнайковци и дълго се бавеха преди да ги парират. Затова сега е хубаво, че и Ицо е там да ги спира тези пиявици. Защото на него няма какво да му пука от тях – най-големият български футболист. Дано има кой да го слуша! Защото, ако не го слушат, много бързо ще започнат да ги ядат от краката нагоре…", каза още Аспарух Никодимов.

ОЩЕ: От село Мусомище до №1 в Европа: Великият българин, който вкара победен шедьовър на Барселона пред над 60 000

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Стоичков Аспарух Никодимов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес