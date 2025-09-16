Легенда на ЦСКА зае позиция в горещия "армейски" спор и отсече: Дано слушат Христо Стоичков

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Аспарух Никодимов даде интервю по най-горещата тема около столичния гранд. Паро зае страна в словесния спор между старши треньора на "червените" Душан Керкез и бившия собственик на Царско Село Стойне Манолов. Освен това според Никодимов българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков ще спира мениджърските интереси в Борисовата градина и затова от ръководството трябва да го слушат.

Паро Никодимов за мениджърските интереси в ЦСКА

"Стойне Манолов и мен се беше опитал да ме атакува, топеше ме навсякъде. Той е точно от хората, за които говорих в онова интервю, което и Стоичков спомена. Браво на Керкез, че бързо е разбрал откъде духа вятърът, макар че то е и очевидно. Но го поздравявам за смелостта да излезе и да говори. За един човек, който се опитва да си пробута хората наляво и надясно и после да влияят на процесите. Добре знаем с какви дейности е свързван. И не е само той", заяви Паро пред "Тема Спорт".

"Лъчо Танев също е част от тази група. Аз ги разбрах още веднага, но понеже нашите ръководители бяха всезнайковци и дълго се бавеха преди да ги парират. Затова сега е хубаво, че и Ицо е там да ги спира тези пиявици. Защото на него няма какво да му пука от тях – най-големият български футболист. Дано има кой да го слуша! Защото, ако не го слушат, много бързо ще започнат да ги ядат от краката нагоре…", каза още Аспарух Никодимов.

