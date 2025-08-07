Войната в Украйна:

Левски – Сабах: Кога и къде да гледаме двубоя от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите?

07 август 2025, 06:00 часа 452 прочитания 0 коментара
Левски приема днес азербайджанския Сабах в първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. „Сините“ са пределно мотивирани да вземат добър резултат от срещата преди реванша, който е насрочен за следващата седмица. Както е известно, българският гранд стартира участието си в евротурнирите през този сезон в Лига Европа, но бе отстранен от португалския Брага и трябваше да продължи в третата по сила надпревара на Стария континент.

Левски – Сабах: Начален час и ТВ

От началото на сезона Левски изигра общо 7 мача във всички турнири – три в Първа лига и четири в Лига Европа. В тях момчетата на Хулио Веласкес записаха три победи, три равенства и едно поражение. Във втория по сила турнир на Стария континент „сините“ отстраниха Апоел Беер Шева след два хикса и изпълнение на дузпи. Първият мач с Брага също завърши наравно, но в реванша португалците победиха с гол в продълженията и пратиха българския гранд в Лигата на конференциите.

Левски Брага Лига Европа

В колко часа започва мачът между Левски и Сабах?

Двубоят между Левски и Сабах е насрочен за тази вечер като ще започне в 21:00 часа. Срещата ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“ в София, който се очаква да бъде пълен до краен предел. Феновете на „сините“ вече показаха на какво са способни в мачовете с Апоел Беер Шева и Брага.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Левски и Сабах?

Мачът между Левски и Сабах ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Станислав Генчев посочи своя фаворит в двубоя между Левски и Сабах и назова скрития коз на азерите

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Лига на конференциите Сабах
