Левски договори защитник на кандидат за Ла Лига, „сините“ взимат испанеца без пари

Левски уреди привличането на левия бек Алекс Сентейес. 26-годишният испанец в момента е част от Алмерия, но договорът му с клуба изтича в края на юни и ще пристигне на „Герена“ като свободен агент. „Сините“ ще финализират сделката към края на месеца, тъй като защитникът все още е ангажиран с настоящия си клуб. Това съобщиха колегите от „Гонг“.

Алекс Сентейес записа 24 мача за Алмерия през този сезон

В събота на Алмерия предстои реванш от финалния плейоф за влизане в Ла Лига срещу Малага. Първата среща завърши 0:0. Без значение от крайния изход на двубоя, Сентейес ще се раздели с испанския си тим. През този сезон бранителят има 24 мача за Алмерия във всички турнири, в които се е отличил с една асистенция. Той обаче е загубил титулярното си място и през последните месеци предимно е резерва.

Levski Sofia will sign defender Alex Centelles from UD Almería. The 26-year-old left-back contract with the Spanish club is expiring. pic.twitter.com/9OA8p989Qa — Viktor Vutov (@viktor_vutov) June 18, 2026

Левият защитник е юноша на Валенсия. През 2019 година „прилепите“ го дават под наем на Фамаликао, а година по-късно преминава в Алмерия. Бранителят има 29 мача в елита на Испания и близо 100 в Ла Лига 2.

Бранителят ще стане четвъртото ново попълнение на Левски

Левски продължава да работи по привличането на още нови футболисти, като приоритет за ръководството е халфовата линия. Очаква се в близките дни да има развитие около евентуален трансфер на Усем Мрезиг от Динамо Махачкала. До момента „сините“ се подсилиха с Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев.

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