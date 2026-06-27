Никола Цолов в борбата за първото място: Кога и къде да гледаме Българския лъв в спринта за Гран при на Австрия

Никола Цолов успя да покаже уменията си на цял свят на пистата в Барселона, като се качи на подиума и изпревари големия си съперник Габриеле Мини по точки в генералното класиране. Но след това Бългасркия лъв беше наказан и отново е втори, с 80 точки - на 6 зад Мини. Това може да се промени още днес, тъй като Цолов ще се състезава в спринта за Гран при на Австрия - първото състезание от шестия кръг на Формула 2, в което пилотите могат да запишат точки.

Никола Цолов в спринта за Гран при на Австрия: Начален час и ТВ

Днес за пилотите от Формула 2 предстои спринтът за Гран при на Австрия. В Барселона Никола Цолов 6 точки от спринта, а сега ще се прицели още по-високо, за да си върне първото място в генералното класиране. Там той е с актив от 80 пункта, а пред него е само Габриеле Мини с 86 точки.

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В колко часа е спринтът за Гран при на Австрия?

Спринтът за Гран При на Барселона ще се проведе днес, на 27 юни. Той е с начален час 15:15 ч. българско време. В него пилотите ще трявба да обиколят пистата 28 пъти.

Коя телевизия ще предава спринта?

Спринтът за Гран При на Австрия ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, по който ще бъде предавано състезанието е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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