Левски е готов да вдигне титлата срещу Лудогорец – „сините“ разкриха как ще протекат тържествата на „Герена“

07 май 2026, 19:02 часа

Ръководството на Левски сподели плановете си за отпразнуването на спечелената 27-а титла през уикенда по време на дербито с Лудогорец. В събота събитията на „Герена“ ще започнат от 17:00 часа. Гостът ще бъде един от новите любимци на публиката - Стипе Вуликич. Той ще чака за автографи и снимки от 17:15 до 18:15 часа.

„Левскари, успяхме! Заедно постигнахме заветната цел да можем с гордост да кажем - Левски е шампион. А сега ни остава да се радваме, да празнуваме и да се наслаждаваме на любимия тим. Стадион „Георги Аспарухов“ ще се пука по шевовете за мача с Лудогорец в събота, като разбира се няма да минем и през традиционната „Синя фиеста“. Започваме в 17:00 часа“.

„Гостът ни е един от новите любимци на публиката - Стипе Вуликич. Хърватинът пристигна тази зима на стадион „Георги Аспарухов“ и с класата си бързо ни накара да го заобичаме. В момента той лекува контузия, но това не пречи да му покажем колко е важен за отбора. Стипе ще ви чака за автографи и снимки от 17:15 до 18:15 часа“.

„От 17:30 до 18:00 сме подготвили нещо за най-малките фенове - инициативата „От малък съм си левскарче“. Гостът ни този път не се нуждае от дълго представяне. Той е журналист, който ни е разплаквал не веднъж с емблематичните си „Минутки на водещия“. Един от „сините“ символи в гилдията - Томислав Русев“.

„Какво би бил един „син“ празник без Радостта на народа. Гиби ще Ви очаква пред Сектор А, като от него можете да си закупите книгата „Без обувки - истинската история на Радостта на народа“ и да получите автограф“, написаха от Левски в социалните мрежи.

