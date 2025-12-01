Левски и ЦСКА громят, но Лудогорец има всички шансове пак да е шампион | Точно попадение (ВИДЕО)

11:0! Толкова е общата голова разлика от победите на Левски и ЦСКА от последния кръг в Първа лига! “Сини” и “червени” постигнаха разгромни победи над Септември и Спартак, а Лудогорец също записа нов шампионатен успех след престижния триумф над испанския Селта в Лига Европа. Представянето на трите гранда бе и водещата тема в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" на предаването "Точно попадение", реализирано от Actualno.com и Sportlive.bg.

Левски и ЦСКА летят, на кой пръв ще сбърка?

Наистина ли бяха толкова убедителни Левски и ЦСКА, или пък резултатите лъжат? Бяха ли подпрени “сините” от съдията? И защо Лудогорец има всички шансове да обърне битката за титлата и да триумфира за 15-ти пореден път... И още — българският спорт ни дава нови поводи за гордост - от Формула 2, през бойните спортове, до зимните спортове. Всичко това - в новия епизод на "Точно попадение", излъчен в YouTube.

Тази седмица предаването започна с неприятната новина, че Любослав Пенев се бори за живота си в болница в Германия заради коварната болест, която срещна и преди 30 години. В критично състояние остава и Борислав Михайлов, като екипът на Actualno и Sportlive пожелава бързо и пълноценно възстановяване.

