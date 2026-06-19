Двама от най-важните играчи на Левски се оказват извън сметките на Хулио Веласкес

Треньорът на българските шампиони Левски Хулио Веласкес оцени представянето на отбора след първата проведена контрола за лятната подготовка. В нея “сините” се изправиха срещу Академик Свищов и ги надвиха с резултат от 4:0. Специалистът посочи, че не е изключено до края на трансферния прозорец съставът на отбора да се увеличи.

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"Това е още една тренировка и още една проверка за мен. Както винаги съм отбелязвал, много съм доволен от топлия начин, по който се прие отборът от феновете и се показва отношението към нас", започна Веласкес.

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"Много е рано за оценката. Добро начало за дебютантите, добро отношение от тях. Контузени са Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, това им пречи да вземат участие. Не знам кога ще се присъединят все още, за това е медицинският екип. Случаите са тотално различни", добави специалистът.

"Не знам какво се говори за трансфери. Това са вътрешни въпроси за клуба по отношение на входящи и изходящи сделки. Прозорецът е отворен дълго време и сме в постоянна комуникация със звената, които са отговорни за процеса. Няма да се изкажа по въпроса за това какви футболисти бихме взели, познавате ме. Невероятно поведение и отношение показаха момчетата. Изпитваме удоволствие от работата и работим всеки ден", завърши той.

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