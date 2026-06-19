Наско Сираков за задълженията към Божков: Такива пари трудно ще ни съборят! Продаваме двама играчи и плащаме!

Официалното искане на Васил Божков към Левски да му издължи 5 милиона евро се превърна във водеща тема на деня. Години наред бившият финансов благодетел на "сините" тръбеше, че няма да си търси парите, които му дължи Левски, но това се промени на 19 юни 2026 г., когато официално стана ясно, че неговият адвокат е отправил такова искане. А това пък дава повод да се припомни изказване на Наско Сираков отпреди два месеца, когато бе попитан за въпросните задължения към Божков.

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На 24 април Сираков свика извънредна пресконференция, на която официално обяви, че прехвърля собствеността на бизнесмена Атанас Бостанджиев. По време на пресконференцията Сираков бе попитан дали е изчистен въпросът със задълженията към Божков. Тогава Сираков заяви, че "ще видим какво ще стане", като акцентира върху това, че от днешна перспектива Левски трудно може да бъде "съборен" от такива задължения, като страшното е било преди 6 години, когато клубът бе изправен пред фалит.

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"Това не е 2020 година, страшното беше преди 6 години"

"Последните 6 години прочетох и чух доста изказвания на г-н Божков, който казваше, че няма никакво намерение да си иска парите от Левски. Разчитаме на неговата дума. Ще видим какво ще се случи. Но да ви кажа честно: това не е 2020 година. Такива пари трудно могат да ни съборят. Страшно беше преди 6 години. Сега продаваме двама играчи и плащаме. Така че - не е толкова страшно", заяви Наско Сираков на 24 април 2026 година при представянето на Атанас Бостанджиев.

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