Атмосферата на Плутон е започнала да се разпада, докато се отдалечава от Слънцето

Плутон се отдалечава от Слънцето за първи път от 1930 г. Атмосферата му може да е замръзнала: налягането е спаднало с 16% за две години. Това са първите признаци на колапс, според астрономите.

Колапсът на Плутон

Плутон е планета джудже с удължена орбита. Той се приближава последователно до Слънцето и след това се отдалечава на огромни разстояния. В момента Плутон е във фаза на движение навън, което е първият път, в който планетата прави това движение от момента на нейното откриване през 1930 г. Изчисленията показват, че през 2114 г. Плутон ще достигне максималното си разстояние и след това ще се обърне. Но преди това го очаква дълго пътуване в студ и мрак, където слънчевата светлина става все по-слаба. А атмосферата му ще се охлади заедно с него.

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Атмосферата на Плутон е тънка обвивка от азот, смесен с метан и въглероден оксид. Тя е толкова тънка, че е само няколко милионни от дебелината на Земята. Но дори и тя може да замръзне и да се утаи на повърхността като скреж, ако стане твърде студено.

Екип от изследователи, ръководен от Аманда Сикафус от Института за планетарни науки в Съединените щати, е проследил промените в атмосферата на Плутон от 2017 до 2023 г., използвайки рядко астрономическо явление, наречено затъмнения. Затъмненията се случват, когато Плутон преминава директно пред далечна звезда. Докато звездната светлина преминава през атмосферата на планетата джудже, учените могат да измерят как тя отслабва. Това отслабване може да се използва за определяне на плътността и налягането на атмосферата.

От 2017 г. насам екипът е наблюдавал 10 такива затъмнения, но само в четири случая събитието е регистрирано едновременно от множество места на Земята. Измерванията показват, че от прелитането на сондата New Horizons през 2015 г. до средата на 2021 г. атмосферното налягане на Плутон е останало приблизително постоянно. Но след това, между средата на 2021 г. и юли 2023 г., се случва нещо неочаквано: налягането спада с 16%.

Това е първото пряко доказателство, че атмосферата на Плутон може би започва да се свива. С охлаждането на повърхността, докато се отдалечава от Слънцето, азотът, който се изпарява от повърхността и поддържа атмосферата, спира да тече – той просто замръзва обратно в лед.

"Нашите наблюдения показват, че атмосферата напоследък е започнала да губи налягане. Надявам се, че през следващите години и десетилетия ще можем да получим повече данни, за да потвърдим или опровергаем окончателно тази тенденция", казва Аманда Сикафус.

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Мъглата в атмосферата на Плутон, съставена от сложни органични съединения, също би трябвало да се промени: с понижаването на налягането тя ще се утаи на по-ниски височини и ще стане по-рядка. Точната физика на тези процеси обаче все още не е напълно изяснена – тя е тясно свързана с поведението на ледовете на повърхността.

Плутон предлага на учените рядка възможност да наблюдават как атмосферата му се променя в течение на един сезон (който трае близо 250 земни години на Плутон). И сега, за първи път в записаната история, те го виждат във фаза на охлаждане и евентуално замръзване. През 2114 г. Плутон ще започне завръщането си към Слънцето и атмосферата му вероятно ще се възстанови.

"Но за да видим това, ще трябва да чакаме почти век. Междувременно сме свидетели на бавното избледняване на атмосферата на най-далечната планета, изучавана някога", казва ученият, ръковещ изследването.

Изследването е публикувано в научното списание The Planetary Science Journal.

Междувременно стана ясно, че астрономи от Франция и САЩ са открили с помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб", че мъглата във високите слоеве на атмосферата на Плутон е основен фактор за климата на планетата джудже. Откритието може да даде насоки за древния климат на Земята, пише "Лайв сайънс".

Мъглата на Плутон е съставена от сложни органични молекули, образувани в резултат на реакции на метан и азот под въздействието на слънчевата светлина. Идеята, че тя може да контролира климата на Плутон, е предложена за първи път през 2017 г.

Компютърни модели са показали, че тези частици абсорбират слънчева светлина през деня и я излъчват обратно в космоса като инфрачервена енергия през нощта, охлаждайки атмосферата много по-ефективно, отколкото само газовете. Това може да обясни и защо в горните си слоеве атмосферата на Плутон е с температура около минус 203 градуса по Целзий или с 30 градуса по-студена от очакваното.

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