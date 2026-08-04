Засечен е мистериозен сигнал от мъртва галактика

Астрономи от Северозападния университет и университета Макгил за първи път проследиха произхода на бърз радиовзрив до покрайнините на древна, „мъртва“ елиптична галактика – среда, която преди това не е била свързвана с това явление. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Мистериозен сигнал от мъртва галактика

Източникът, обозначен като FRB 20240209A, е открит за първи път от радиотелескопа CHIME през февруари 2024 г. От февруари до юли 2024 г. Същият източник е произвел още 21 импулса - общо 22 избухвания. Шест от тях са били засечени от спомагателен телескоп, разположен на 60 км от главната станция CHIME, което позволява точното местоположение на източника в небето.

Прочетете също: Учени откриха най-мощния естествен ускорител на частици в нашата галактика

Вместо очакваната млада галактика, астрономите открили, че взривът е възникнал от покрайнините на близка, мъртва галактика, на 11,3 милиарда години, разположена на два милиарда светлинни години от Земята. Изчисленията показват, че галактиката е изключително масивна - 100 милиарда пъти по-масивна от Слънцето, което я прави най-масивната галактика, известна с това, че излъчва бързи радиовзривове.

Източникът е открит на 130 000 светлинни години от галактическия център – по-далеч от всеки друг известен бърз радиовзрив от центъра на галактиката, която е практически лишена от звезди. Това оспорва водещата теория за произхода на подобни сигнали: смятало се е, че те се генерират от магнетари, образувани по време на колапса на млади, масивни звезди. Такива звезди обаче просто липсват в тази галактика.

„Виждаме, че не всички бързи радиовзривове произхождат от млади звезди. Възможно е да има подмножество от изблици, свързани с по-стари системи“, казва съавторът на изследването Тарана Ефтехари от Северозападния университет.

Учените обмислят алтернативни сценарии: магнетарът може да се е образувал по време на сливането на две неутронни звезди или при колапс на бяло джудже. Подобен случай вече е регистриран през 2022 г., когато избухването е проследено до кълбовиден куп в покрайнините на галактиката M81.

Прочетете също: Най-голямата галактика във Вселената, която продължава да расте: Учените най-накрая определиха размера ѝ

Междувременно стана ясно, че откриха трета галактика без тъмна материя. По-голямата част от масата във всички галактики се състои от невидимо вещество, наречено тъмна материя. То помага за формирането на галактиките, действайки като гравитационно скеле, което свързва обикновената материя. Тъмната материя е пет пъти по-изобилна от обикновената материя, но е невидима, въпреки че гравитационното ѝ влияние е видимо. Смятало се е, че всички галактики са доминирани от тъмна материя. Това се оказа невярно. Ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal, може да помогне за разкриване на тайната природа на най-важното вещество във Вселената, съобщава ScienceAlert.

Астрономите съобщиха, че третата галактика в тази група, DF9, също е лишена от тъмна материя. През 2018 г. те откриха, че една от галактиките в тази група, DF2, е практически лишена от тъмна материя и е доминирана от обикновена материя. Това откритие постави под въпрос всички съществуващи модели за формиране на галактики. През 2019 г. астрономите откриха, че съседна галактика, DF4, също почти няма тъмна материя. Сега астрономите съобщиха, че трета галактика в тази група, DF9, също е лишена от мистериозното вещество. Това изглеждаше невъзможно, но многобройни наблюдения го потвърждават.

Междувременно стана ясно, че според учените може би в нашата галактика е скрито нещо огромно. Най-вероятно в Млечния път е скрита древна галактика. Според астрономите това е галактика в галактиката.

Изгубеният свят, погълнат от нашата галактика преди милиарди години, е бил наречен от астронавтите „Локи“ - на името на скандинавския бог на измамата.

Ново проучване, публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполага, че съществуването на Локи може да бъде потвърдено. В този случай тя най-вероятно е галактика джудже.

Астрономите отдавна се интересуват от галактики джуджета, които съдържат само няколко милиарда звезди, за разлика от по-големите галактики, които съдържат стотици милиарди. Галактиките джуджета обикновено имат неправилни форми.

Прочетете също: Светлината от тази галактика е достигнала Земята за над 12 милиарда години: Какво казват учените за нея