Войната в Иран:

Пак имаме външна политика на Шрьодингер - хем ни има, хем ни няма

13 ноември 2026, 12:50 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пак имаме външна политика на Шрьодингер - хем ни има, хем ни няма

Вчера премиерът Радев в Дъблин пак не стана ясно какво е подписал, какво не е подписал и с какви резерви. Пак имаме външна политика на Шрьодингер - хем ни има, хем ни няма. Това каза депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на партията Даниел Митов по време на брифинг в парламента. Думите му бяха във връзка с позицията на Румен Радев, че България подкрепа декларацията от Дъблин за европейска сигурност, но с резерви. 

Те са свързани с преамбюла на декларацията на европейските държави и са свързани с темата за Украйна. ОЩЕ: Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна

На кого говори Радев?

"Така и не обясниха какви са тези резерви. Очевидно премиерът Радев през подобен тип обяснения не говори на българските граждани, а на господарите си от Кремъл и им дава сигнал, че всъщност брани техните интереси в европейките формати", обясни Митов. 

Според него да се позоваваш на резултати от разговорите в Абу Даби, означава фактически да подкрепяш руската позиция, която се опитва да установи някакъв териториален контрол върху суверенна украинска територия, която Украйна не се е съгласила да отстъпи. 

"Това е поредния проблем в българската външна политика, която е неясна и изолира България в международните отношения", каза Митов. ОЩЕ:"Резервите звучат като страх от Кремъл": Мирчев за позицията на Радев в Дъблин

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Дъблин Даниел Митов война Украйна кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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