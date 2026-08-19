Съдът реши: Николай Неделков е действал законно при разкриването на незаконни сметища в София

Софийският градски съд потвърди окончателно решението на Софийския районен съд от 7 януари 2026 г., с което е отхвърлена претенцията за клевета срещу инж. Николай Неделков. С решението си втората и последна съдебна инстанция потвърждава, че действията на Неделков по публичното оповестяване на данни за корупционни практики и незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси са били извършени добросъвестно, в изпълнение на служебните му задължения и в защита на обществения интерес.

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По време на разкритията инж. Николай Неделков е директор на Столичния инспекторат. След като поема ръководството на институцията в края на 2023 г., той започва системни проверки на дългогодишни практики и сигнализира компетентните органи за установените данни.

Окончателното съдебно решение слага край на делото, заведено след тези разкрития. Още първата инстанция приема, че добросъвестното сигнализиране за корупция и злоупотреби, когато е в защита на обществения интерес, не представлява клевета.

Над 240 нерегламентирани сметища

Делото възниква на фона на разкрития за над 240 нерегламентирани сметища на територията на София и данни за функционирала с години схема за незаконно извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси.

След като поема ръководството на Столичния инспекторат, Николай Неделков започва проверки на дългогодишни практики в системата. В хода на проверките са установени множество случаи на незаконно засипване на терени, данни за злоупотреби със служебно положение и покровителстване на нарушения.

Установените данни са предоставени на компетентните органи, както и на разследващи журналисти и неправителствени организации. След публичното им оповестяване срещу Неделков са заведени дела за клевета от бивши служители на Столичния инспекторат.

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„Това решение показва, че когато един човек изпълнява служебните си задължения добросъвестно и в защита на обществения интерес, няма причина да се страхува да назове нередностите с истинските им имена. Като директор на Столичния инспекторат аз избрах да не мълча – проверихме сигналите, събрахме данните и ги предадохме на компетентните институции. Днес, като заместник-кмет по „Околна среда“, продължавам същата работа, но вече с възможността да надграждаме контрола и да търсим трайни решения.”, заяви заместник-кметът по „Околна среда“ инж. Николай Неделков.

Неделков поясни, че най-важното от тук нататък е институциите, на които бяха предоставени данните, да доведат проверките докрай и да предприемат необходимите действия, ако установените нарушения бъдат потвърдени. “Софиянци имат право да знаят какво се е случило и кой ще понесе отговорност”, завърши той.

Окончателното решение на съда слага край на съдебната сага, но не и на работата по проблема с незаконните сметища в София.

Следващата стъпка е преминаването от постоянно почистване към ефективна превенция и контрол. Столичният общински съвет вече одобри с пълно мнозинство доклада на заместник-кмета за закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект, които ще осигурят денонощно наблюдение на проблемните терени и ще позволят идентифициране на нарушенията и превозните средства, с които се извършва нерегламентираното изхвърляне.