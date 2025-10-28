Помощник на Веласкес: В Славия Светльо Вуцов не знаеше къде е фитнеса

Един от помощниците на Хулио Веласкес в Левски Дарко Тасевски направи любопитен коментар за вратаря на „сините“ Светослав Вуцов. Двамата работиха заедно и в Славия като бившият халф сподели, че докато е бил при „белите“ младият страж не е знаел къде е фитнеса. Откакто е преминал на стадион „Георги Аспарухов“ обаче Вуцов се е променил коренно и вече е много по-голям професионалист.

Тасевски бе гост в подкаста „Код спорт“ като заяви, че в момента Светослав Вуцов тренира и работи много по-усърдно, отколкото когато е бил в „Овча купел“. Вратарят също така се грижи и за тялото си, а всичко това се отразява на представянето му с екипа на Левски. По думите на северномакедонеца младият страж израства всеки ден.

„При Светльо има голяма промяна – при това положителна“

„Определено при Светльо има голяма промяна. При това тя е положителна. Той е много по-спокоен и голям професионалист. Много по-съвестно работи, грижи се за тялото си, влиза във фитнеса. Преди това три години в Славия не го видях един път да отиде във фитнеса. Сега буквално го прави всеки ден преди и след тренировка е там“.

„Казвах му: „Вуца, ти нещо да не обърка стаите? Ти не си за тук“. Има голяма промяна при него, той израства. Хората си го заобичаха. Феновете на Левски не можеш да ги излъжеш. Като пазиш добре, то си личи на терена. В момента е точно така“, обясни бившият национал на Северна Македония.

