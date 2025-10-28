Войната в Украйна:

Падна поредната треньорска глава в Първа лига

28 октомври 2025, 13:03 часа 180 прочитания 0 коментара
Падна поредната треньорска глава в българската Първа лига, след като наставникът на Септември София Стамен Белчев е подал оставка. Това разкри самият той пред колегите от „Блиц“. Опитният специалист заяви, че е връчил оставката си на спортния директор на столичани Кристиян Добрев още вчера. Той пък я е приел и Белчев повече няма да води Септември. С него си тръгва и помощника му Христиан Христов.

От началото на сезона Септември София се представя доста под очакванията. Тимът се намира на предпоследното 15-то място във временното класиране на Първа лига с 11 точки, колкото има и 14-ия Ботев Пловдив. Последната позиция е за Добруджа, които са с едва 7 пункта в актива си.

Решението на Стамен Белчев да си подаде оставката пък е изненадало собственика на клуба Румен Чандъров. Бизнесменът заяви пред колегите от „Тема спорт“, че тепърва ще се решава кой да наследи 56-годишния наставник на поста.

"Не искам да изпадам в подробности какви са мотивите ми" 

„Подадох оставка от треньорския пост на Септември. Връчих я на спортния директор Кристиян Добрев вчера. Той я прие. Не искам да изпадам в подробности какви са мотивите ми. Заедно с мен си тръгва и Христиан Христов - мой помощник-треньор и анализатор“, обясни Стамен Белчев за подадената оставка.

Бойко Димитров
