Левски се прицели в пореден младежки национал на България, преминал през Лацио

Левски се прицели в пореден младежки национал на България, когото да опита да привлече по време на летния трансферен прозорец. Става въпрос за 20-годишния офанзивен полузащитник на Спартак Варна – Дамян Йорданов. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, БФС обяви промени в правилата за използване на млади родни играчи, които ще влязат в сила от новия сезон и затова повечето големи клубове се насочват именно към такъв тип футболисти.

Дамян Йорданов е собственост на Спартак Варна

Дамян Йорданов е юноша на Олимпик Варна, но още през 2019-та преминава в Берое. В началото на септември 2023-та заралии преотстъпиха полузащитника на италианския Лацио. Халфът обаче не успя да се наложи в Примаверата на „римските орли“ и след само четири месеца се завърна в Стара Загора. Последва кратък престой в дублиращия отбор на Ботев Пловдив, преди Йорданов да напусне „канарчетата“ като свободен агент и да подпише със Спартак Варна.

Младият халф се представя на доста добро ниво този сезон

През настоящия сезон Дамян Йорданов има на сметката си общо 26 мача за Спартак Варна във всички турнири. В тях младият халф се е отчел с едно попадение и една асистенция. Той има договор със „соколите“ до лятото на 2027 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 300 хиляди евро. За младежкия национален отбор на България Йорданов има два двубоя, в които не е успял да се разпише или да направи асистенция.

