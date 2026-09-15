"Петрохан-Околчица": Шест жертви, но револверът на жълтия пиар не спира да гърми

По-гнусна пресконференция не бях слушал – и не вярвам на много от казаното. На бас, че точно това са си помислили тези репортери и журналисти, присъствали на вчерашната пресконференция на експертната група, разследваща случая "Петрохан-Околчица". Най-малкото предвид всички заявки как експертите гледат само обективно, нищо друго. Когато някой почне да настоява колко е обективен още преди да представи доказателства и аргументи, винаги е подозрително и твърде често – с право. А ако някой не е проследил какво стана на пресконференцията, в хронологичен ред може да се осведоми:

Още самото начало на пресконференцията показа какъв е жанрът – преразказ с елементи на разсъждения и отговор на литературен въпрос. Най-вероятно – така доц. д-р Александър Александров описа дали Ивайло Калушев е застрелял Александър Макулев (ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС, след 26-та минута). Но той добави и, че не можел да анализира, докато не приключела "ситуационната експертиза". На всичкото отгоре се изясни, че се чакали резултатите от общо 12 експертизи - тогава защо изобщо беше дадена тази пресконференция, когато не всичко е приключило в разследването? Да си говорим с конструкции като "най-вероятно", а не какво е сигурно и какво не? Жалка пиар акция – и то си пролича най-вече след като разговорът нарочно беше отклонен имало ли нямало ли полов акт. И тук реториката не влезе в рамките на "твърдо да". А след това, когато доц. д-р Александров уточни, че няма нищо халюциногенно в кръвта на никой от загиналите, с изключение на фенобарбитал в кръвта на Калушев, заместник-апелативният прокурор Наталия Николова набързо се намеси с думите, че токсикологичната експертиза още не била готова. Чудя се кога намериха смъртта си тези шестима души и колко още време трябва за токсикологични експертизи ... Но пък съдебно-психологичната експертиза е готова - а в психологията 2+2 знаем, че не е всеки път 4, може да е и тако, и вако!

Умилително е и обяснението как Ивайло Калушев е стрелял – държал револвер 44-ти калибър т.е. нещо като малко оръдие с две ръце, като лявата ръка е била отгоре върху дясната и затова само там имало барутни частици (след 38-ма минута на цитирания по-горе видеозапис). Щеше да е интересно да бъде показано на практика и демонстрирано наяве как точно може да се случи това – да си десняк и така да хванеш револвер/пистолет, че слабата ти ръка изцяло да покрие силната и нито една частица барут да не отиде върху силната. Аз поне не мога да си го представя много-много. И заради такива обяснения трудно вярвам на официалните уверения, че нямало ДНК, микроследи и т.н., че нямало други хора.

Най-скандалното няма да го коментирам - ще Ви помоля просто да прочетете. Някои неща няма какво да се коментират, би било обида за всеки интелект - ОЩЕ: Случаят "Петрохан-Околчица": Главният редактор на OFFNews "разстреля" с документ официалните намеци за полов акт

Лично на мен ми направи впечатление и, че чак на 14 септември официално беше дадена заявка от Николова на близките на шестимата, които са застигнати без време от смъртта в този случай, да бъде предоставена в цялост комплексната експертиза какво според разследването е станало. Браво, хвала – но маститите "журналисти", които отлично познаваме и с помощта на социалните мрежи, разнесоха отдавна какво уж е станало и го набиха в главите на целокупното ни общество – секта-педофилия. Сега излезе, че мотивът бил, че добре "представеният" постмортем (посмъртно) Ивайло Калушев го хванало страх, че ще го разкрият за друго престъпно деяние и ще се разбере какъв е бил и затова – убийства, самоубийства – ОЩЕ: "Не е блудствал с никого": Близките на Калушев отричат обвиненията срещу него

И между другото ей така, в тази мръсотия, е крайно време да стане ясно – не може определени индивиди да отиват на всяка важна пресконференция и да я провалят с псевдовъпроси и не може точно на тези псевдовъпроси уж съществуващите заради данъците ни държавни органи с експерти да обръщат основното внимание! Иначе е ясно – по-удобно е да отговаряш на несъщественото. За човека с "нарцистична психопатия" по думите на криминалния психолог Росен Йорданов говоря. Участието на самия Йорданов след първия час на пресконференцията също заслужава отделно внимание и психоанализ, обаче и той използва за ролята в случая на Ивайло Калушев думи, които влизат в категорията "най-вероятно" – ОЩЕ: Свързваният с Бареков: Случайно бях в "Орландовци", останах да помогна

"Най-вероятно" истини в този случай, казани от официалните институции, има. "Най-вероятно" има и още, за което се мълчи - точно това "още" е особено важно.

Автор: Ивайло Ачев