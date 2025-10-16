Левски влиза в тежка битка с Динамо Киев за 19-годишен нападател

Левски влиза в битка с украинския гранд Динамо Киев за правата на 19-годишен нападател. Става въпрос за офанзивния футболист на нидерландския ПСВ Айндховен Робин ван Дувен. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „сините“ искат да привлекат младока още по време на зимния трансферен прозорец като съвсем скоро ще изпратят официална оферта за нападателя.

Робин ван Дувен има 9 гола в 7 мача за дубъла на ПСВ Айндховен

Робин ван Дувен е юноша на ПСВ Айндховен и в момента е част от втория отбор нидерландския гранд. От началото на сезона 19-годишният футболист е изиграл общо 9 мача за тима във всички турнири. В тях той се е отчел със седем попадения. Нападателят все още не е записал своя дебют за представителния отбор на „филипсите“, въпреки че е един от големите таланти на клуба. Според портала „Transfermarkt“ цената на нидерландеца е около 600 хиляди евро.

8 - Only Richairo Zivkovic (9 for Jong Ajax) ever scored more goals in his first ten league games for a Jong side than Robin van Duiven for Jong PSV (8). Flying. pic.twitter.com/eANp3yBqTu — OptaJohan (@OptaJohan) September 22, 2025

Нидерландският гранд е отказал 1 милион евро от Динамо за младока

Ръководството на Левски обаче ще трябва да се бръкне дълбоко, ако иска да привлече Робин ван Дувен на стадион „Георги Аспарухов“. Причината е, че от Динамо Киев следят нападателя от известно време. През лятото украинците дори са изпратили оферта на стойност 1 милион евро за правата му. Тя обаче е била отхвърлена от шефовете на ПСВ Айндховен. Очаква се през януари босовете на Динамо да подготвят ново и подобрено предложение.

