Лудогорец дължи сериозна сума на Левски - "сините" притиснаха разградчани и на правния фронт

21 октомври 2025, 17:35 часа 551 прочитания 0 коментара

Отборът на Левски е твърдо решен да свали Лудогорец от трона на Първа лига. От началото на настоящия сезон "сините" се представят много по-стабилно от разградчани и логично са лидери във временното класиране. До момента столичният тим е спечелил 29 точки от 9 победи, 2 равенства и само една загуба. "Орлите" пък заемат третата позиция с 23 пункта (6 победи и 5 равенства), но са с един мач по-малко.

Левски и Лудогорец са изгладили противоречията си 

Така Левски притиска Лудогорец в шампионата, а сега го подхвана и на правния фронт. Както е известно, двата клуба имаха неизгладени сметки около трансфера на Ноа Сонко Сундберг. Защитникът премина от "Герена" в Разград през лятото на 2023 година, а в договора му бяха уговорени бонуси за Левски за класиране не шампионите в груповата фаза на Лига Европа. Само че през последните два сезона Сундберг не игра за Лудогорец. 

Ноа Сонко Сундберг

Ганайският защитник подписа договор с "орлите" до 2027 година. Изиграл само 19 мача за тима, Сундберг бе отдаден под наем на турския Сивасспор до края на миналия сезон. В договора между двата клуба бе включена и опция за закупуване на футболиста, но тя не беше предприета. В Разград не виждат бъдещето за Сундберг и по тази причина го отстъпиха на Арис Солун.

Лудогорец ще се изплаща на "сините"

"Сините" са подхванали Лудогорец за дължимите бонуси по трансфера на Сундберг, а по последна информация двата клуба са изгладили противоречията. Това съобщиха колегите от Дарик радио и Dsport.bg. В крайна сметка аргументите на адвокатите на Левски са били възприети от колегите им и се очаква в скоро време Лудогорец да се издължи на столичния тим. Според запознати, сумата е повече от прилична и прави прихода на "сините" от сделката по-солиден.

Дария Александрова
